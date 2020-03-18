İdlib tutulmazsa sıra Afrin’e gelecek

İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarla artan tansiyonu düşürmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeyle ortaya çıkan Moskova Mutabakatı sonrası Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde teyakkuz durumu devam ediyor. Son güvenlik ve istihbarat raporlarında Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile aldığı inisiyatifin çok kritik sonuçlar doğurduğu ve kirli planları deşifre ettiği ortaya çıktı.

ASKER KUŞ UÇURTMUYOR

Terör örgütü PKK/YPG özellikle Barış Pınarı Harekat Bölgesinde bölge halkının yoğun olarak kullandığı yol, köprü, okul gibi sivil alanlara mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tuzakladı. Teröristlerin Afrin'e yönelik hazırlıklarından haberdar olan Mehmetçik, terör örgütü militanlarının Afrin'e giden yollarda kuş uçurtmuyor. Gerekli hallerde, belli hatları bombardıman altında tutuyor.