  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İdlib tutulmazsa sıra Afrin’e gelecek

tutulmazsa sıra Afrin’e gelecek

İdlib tutulmazsa sıra Afrin’e gelecek
Giriş Tarihi: 18.3.2020

İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarla artan tansiyonu düşürmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeyle ortaya çıkan Moskova Mutabakatı sonrası Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde teyakkuz durumu devam ediyor. Son güvenlik ve istihbarat raporlarında Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile aldığı inisiyatifin çok kritik sonuçlar doğurduğu ve kirli planları deşifre ettiği ortaya çıktı.

ASKER KUŞ UÇURTMUYOR
Terör örgütü PKK/YPG özellikle Barış Pınarı Harekat Bölgesinde bölge halkının yoğun olarak kullandığı yol, köprü, okul gibi sivil alanlara mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tuzakladı. Teröristlerin Afrin'e yönelik hazırlıklarından haberdar olan Mehmetçik, terör örgütü militanlarının Afrin'e giden yollarda kuş uçurtmuyor. Gerekli hallerde, belli hatları bombardıman altında tutuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib tutulmazsa sıra Afrin’e gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA