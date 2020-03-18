Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi. 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret eden Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazır olduğunu ifade etti.
ÖĞRENCİLERE SÖZ VERDİ
Bakan Selçuk, Twitter hesabından el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak evde kalmaktan sıkılan öğrencilere moral verdi.
İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.