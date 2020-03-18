İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi. 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret eden Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazır olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERE SÖZ VERDİ

Bakan Selçuk, Twitter hesabından el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak evde kalmaktan sıkılan öğrencilere moral verdi.