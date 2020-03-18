  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek

İlk dersi verecek

İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi. 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret eden Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazır olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERE SÖZ VERDİ
Bakan Selçuk, Twitter hesabından el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz" yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak evde kalmaktan sıkılan öğrencilere moral verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA