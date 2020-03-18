Rapor ve reçeteler 2. duyuruya kadar geçerli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip korona virüsü ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı. Selçuk, "Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi. Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak. Böylelikle kronik hastalar ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık merkezlerine başvurma zorunluluğu kalmadı.