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Son dakika: Başkanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması!

Son dakika: YÖK Başkanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması!

18.03.2020, 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020,10:31

Başkanı Prof. Dr. : "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır."

YÖK Başkanı Saraç: "Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi.

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