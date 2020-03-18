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Trump’ın “ Virüsü” ifadesine tepki

Trump’ın “Çin Virüsü” ifadesine tepki
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'de bazı politikacılar korona virüsünü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna öfkeyle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" dedi.

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