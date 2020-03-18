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Video konferansla liderler zirvesi

Video konferansla liderler zirvesi
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Başkan , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi. Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı. Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, korona virüsü önlemleri çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

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