Virüsle mücadele için 3. toplantı

Korona virüsü tehdidiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün son 3 haftada bu virüsle mücadeleyle ilgili üçüncü toplantıya başkanlık edecek. Tüm bakanların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılacağı toplantının ardından Erdoğan, korona virüsle mücadele için önümüzdeki dönem alınacak ilave tedbirlerin yanı sıra ekonomiye dair belirlenen tedbir ve destek paketini de açıklayacak. Erdoğan, mücadelenin millet ile devletin birlikte hareket etmesiyle başarıya ulaşabileceği mesajını verecek.

HASAN AY