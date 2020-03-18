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Vuhan’da son 24 saatte bir vaka

Vuhan’da son 24 saatte bir vaka
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Yeni tip korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Öte yandan Çin'de virüse karşı bir aşının klinik denemelerine onay verildi.

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