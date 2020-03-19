9 Avrupa ülkesinden dönüşler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Oktay, "Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.
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