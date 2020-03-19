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Haberler Gündem Avrupa’da 2 Türk yaşamını yitirdi

Avrupa’da 2 yaşamını yitirdi

Avrupa’da 2 Türk yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 19.3.2020

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 54 yaşındaki astım hastası Hayri Ergönül isimli Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında Yonca Akyol, yeni tip korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

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