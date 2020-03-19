Avrupa’da 2 Türk yaşamını yitirdi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 54 yaşındaki astım hastası Hayri Ergönül isimli Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında Yonca Akyol, yeni tip korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 54 yaşındaki astım hastası Hayri Ergönül isimli Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında Yonca Akyol, yeni tip korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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