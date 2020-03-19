Başkan Erdoğan ulusa seslendi

Başkan Erdoğan korona virüsü toplantısı sonrasında “Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemeli” dedi. Bazı ülkeler ciddiye almazken Türkiye’nin en başından itibaren tedbiri sıkı tuttuğunu söyleyen Erdoğan, “Açıklanan tüm tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş' konuşmasını gerçekleştirdi. Korona virüsü hastalığıyla ilgili dünyadaki son gelişmeleri aktaran Erdoğan, "Bugün itibariyle dünyada Covid-19 200 bin kişiye bulaştı. 8 bin kişi ise bu hastalık sebebi ile hayatını kaybetti" dedi. Lise ve üniversite sınavlarına giriş tarihlerinin ertelenebileceğini de ifade eden Erdoğan, salgın sebebi ile dünyanın global bir ekonomik daralmaya gittiğini aktararak Türkiye'nin aldığı tedbirleri şöyle anlattı:

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAZ

Aziz milletim insanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve tabii felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır. Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar aynı zamanda büyük siyasi sosyal ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Şu anda dünyada insan ölümlerine yol açan hastalıklar arasında bu tür salgınların payı oldukça düşüktür. Ancak önüne geçilmediği takdirde kitlesel ölümlere yol açma tehlikesi hala vardır. Özellikle son aylarda hep birlikte şahit olduğumuz gelişmeleri bu perspektiften değerlendiriyoruz. Ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağını henüz bilemiyoruz. Sanayileşme ve bilgi devrimleriyle şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya bunu döndürmesi şart. Son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

BATI VATANDAŞI SAHİPSİZ BIRAKTI

Batı ülkeleri ise yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek, ama aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Liberalizmin en hararetli savunucusu olan Avrupa ülkeleri bugün hastanelerini ve diğer hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. İnsan hakları savunuculuğunu bırakmayan kimi ülkelerin de 'ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz 'anlayışıyla hareket ettiğini görüyoruz. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe kat etmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Türkiye en başından itibaren tedbirleri de etap etap süratle alarak hayata geçirdik. Şimdi de Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bugün itibariyle 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bunun müjdesini de vermek istiyorum. Türkiye'deki tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar devam edecek. Salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstermekle, dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Salgın dolayısıyla evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz.



Tehdit geçene kadar mümkün olduğunca evde kalın. Toplu ulaşım araçları ve dışardaki mekanlar Korona virüsü için birer yayılma araçlarıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Vakit gönlümüzce gezme değil, dinginlik vaktidir. Altını çizerek bir kez daha tekrarlıyorum mecbur olmadığı müddetçe hiçbir vatandaş dışarı çıkmamalı.

YAŞLILARA MASKE VE KOLONYA

Kimi Avrupa ülkelerinin yaşlıları gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Bizim kültürümüzde yaşlıları el üstünde tutmak vardır. Bunun için yaşlıları koruyacağız. 65 yaş üstündeki tüm vatandaşlara maske ve kolonya dağıtacağız. Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacak. Huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artıracağız. Bu süreçte sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü hafifletmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını rica ediyorum. Unutmayın hastaneler, aynı zamanda virüs bulaşma ihtimali en yüksek yerler haline gelmektedir. Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır. Buradan yapılacak yönlendirmeye göre hareket edilmesi halinde, sağlık kurumlarımızdan en yüksek verimle istifade edebiliriz.



AŞI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaşadığımız bu kritik süreçte, gıda, temizlik, su, iletişim ve diğer temel ihtiyaç-ların kesintisiz devam ettirilebilmesi için üretimden lojistiğe kadar her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. KOVİD-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Tanı kiti konu-sunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntüyü sürdürmekte kararlı-yız. Bunun için, tehlikenin kapımızı çalma-sını beklemeden, sürekli yeni ve etkili ted-birler alıyor, uygulamaya geçiriyoruz.



Türkiye en iyi konumda

Erdoğan, önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir videokonferans gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "En iyi konumda olan şu anda biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz" dedi.



Ekonomiyi canlı tutmaya mecburuz

Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve tedbirlerinin peyderpey hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, "Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacak. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var" diye konuştu.



En büyük öncelik üretim ve istihdam

Yaşanan sürecin ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "Ekonomi yönetimimiz, tüm iş dünyasının taleplerini toplayarak hazırlıkları yaptı. Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz mücadele sayesinde, küresel türbülanslara karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdik. Şimdi bu 2 aylık direnme sürecini de en iyi şekilde atlatacağız. Daha önce örneği görülmemiş bir süreç yaşadığımız için hasarın boyutları kestirilemiyor. Bunun için bizim tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dün Merkez Bankamız likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. İhracatçı içinçok önemli uygulamalar başlattı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçı belirsizliği rahat şekilde atlatacak. En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu süreçten, kamu-özel sektör dayanışması ile daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.