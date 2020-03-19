Birlikte zoru başaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle ilgili kapsamlı eşgüdüm toplantısı öncesi açıklama yaptı. Virüsle mücadelede devletin ve özel sektörün sorumlulukları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu zoru birlikte başaracağız. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Sizlere güveniyorum. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Bir taraftan sabır bir taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" dedi.



Zirveye sosyal mesafe ayarı

Kabine üyelerinin, kamu bankası yöneticilerinin, ekonomik kurumların, işveren sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı zirvede toplantıya katılanlar arasında birer metrelik mesafe dikkat çekti.