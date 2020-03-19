Çanakkale Zaferi’ne mesajlı kutlama

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümü törenlerinin korona virüsü tedbirleri kapsamında iptal edildiği Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ne az sayıda da olsa ziyaretçi geldi.

Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya duyuran Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılını Başkan Erdoğan, bakanlar ve siyasiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kutladı.

ŞANLI BİR DESTAN

Bu yıl resmi kutlamalar tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vakaların görüldüğü korona virüsü salgını nedeniyle dar kapsamda yapılsa da yaşanan coşku mesajlara yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart mesajında, "Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir" dedi.