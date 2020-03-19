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’de 4 ismi ihraç etti

CHP İzmir’de 4 ismi ihraç etti
Giriş Tarihi: 19.3.2020

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun son toplantısında İzmir'den 4 isim için ihraç kararı çıktı. Menemen'de 4 dönem belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin partiden ihraç edildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde şu an Menemen Belediye Başkanı olan Serdar Aksoy'u hedef aldığı iddiaları üzerine il bazında başlatılan süreç Genel Merkez'e taşınmıştı. Ayrıca 29 Ekim kutlamaları sırasında Şirince'de Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Belediye eski Başkanı Vefa Ülgür için de ihraç kararı çıktı. Ülgür'ün kardeşi Sefa Ülgür ve oğlu Anıl Ülgür de partiden ihraç edildi.

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