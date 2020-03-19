Çin'deki klinik deneyler, Favipiravir adlı ilacın, yeni tip korona virüse karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
Çin tedavi süresini kısaltan ilaç buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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