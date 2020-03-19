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tedavi süresini kısaltan ilaç buldu

Çin tedavi süresini kısaltan ilaç buldu
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Çin'deki klinik deneyler, Favipiravir adlı ilacın, yeni tip korona virüse karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.

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