Dünyada köklü değişiklikler yaşanabilir

Şu anda dünyada insan ölümlerine yol açan hastalıklar arasında bu tür salgınların payının oldukça düşük olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ancak önüne geçilmediği takdirde kitlesel ölümlere yol açma tehlikesi hala vardır. Ne tür sonuçlar ortaya çıkaracağını henüz bilemiyoruz. Sanayileşme ve bilgi devrimleriyle şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz" dedi.





Toplantıyı izleyen basın mensuplarının aldığı önlemler de üst seviyedeydi.