Dünyada ölü sayısı 7 bin 989’a yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip korona virüsünün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 198 bini aştı. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 198 bin 741 olarak bildirdi. Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 989 kişi öldü, 82 bin 779 kişi de iyileşti.



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