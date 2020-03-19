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dünya genelindeki koronavirüs raporunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs raporunu açıkladı

20.03.2020, 01:16

Cumhurbaşkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

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