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’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

19.03.2020, 17:26

Meclisi, 'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçiminin koronavirüse yönelik tedbirler nedeniyle 'e ertelenmesi karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 11 Ekim'e erteledi. Meclis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da 11 Ekim'e kadar görevine devam etmesine karar verdi.

6 AY DAHA DEVAM EDECEK

Cumhuriyet Meclisi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda seçimlerin 11 Ekim'e ertelenmesine karar verdi. Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamada, oy çokluğu ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da görevine 6 ay süre daha devam etmesine karar verildi.

"AKINCI KIBRIS KONUSUNDA ADIM ATMAYACAK"

Meclis'te konuşan Başbakan Ersin Tatar, "Böyle bir ortamda seçim konuşulamazdı. Dolayısıyla erteleme gündeme geldi" dedi. Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili çalışma yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünecek hali yoktur. 6 ay daha görevde kalacak Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda veya başka konularda adımlar atmayacak. Bu konuda da bir görüş birliği oluştu" dedi.

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