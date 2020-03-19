Koronavirüs ile ilgili İtalya'dan itiraf gibi sözler! Türkiye'ye çağrıda bulundu

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. 200 binden fazla vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bini geçti. Ölü sayısının 2 bin 978 olduğu İtalya'da virüs bulaşan vaka sayısı 35 bin 713 olarak duyuruldu. Gün geçtikçe ölü sayısının artması İtalya'da krize neden olurken ülkede sağlık sistemi de çöktü. İtalyan Profesör Roberto Burioni itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu ve Türk doktorlara çağrı yaptı. İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan coronavirüsü özellikle Avrupa'yı sardı. İtalya'da ülke genelinde olağanüstü durum ilan edilirken insanlar da sokağa çıkamaz hale geldi. İtalya'daki boyutun neden bu kadar arttığını gözler önüne seren itiraf bir profesörden geldi.

"ÜLKEMİZDE YAŞLILAR FAZLA"

İtalya'nın önde gelen ve saygın mikrobiyoloji ve viroloji profesörlerinden Roberto Burioni, Avrupa'nın son durumunu anlattı. Burioni "İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı çok yüksek çünkü bizim ülkemizde yaşlılar fazla. Evden çıkıp, geziyorlar sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu maalesef, virüsün özellikle yaşlılar arasında iki kat hızlı yayılmasına yol açtı ve en çok bu yaş grubunun, enfeksiyonun acı sonuçlarını çekmesine sebep oldu" diye konuştu.

İtalyan profesörün itiraf niteliğindeki sözlerinin devamı şu şekilde:

"CORONAVİRÜSÜ CİDDİYE ALMADIK"



Burioni "Hükümet, ilk günlerde virüsü küçümsedi ve çok ciddiye almadı. Fakat şu anda hükûmet ve herkes ne yapılması gerekiyorsa onu tam olarak yapıyor. Bugün yaptığımızın virüsün yayılması konusunda olumlu ya da olumsuz sonucunu ki umarım olumlu sonuç verir, iki hafta sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk meslektaşlarına şu tavsiyelerde bulundu:

Türkiye'de coronavirüs vakalarının yeni yeni görülmeye başladığını hatırlatan Burioni, Türk meslektaşlarına şu tavsiyelerde bulundu: Türk dostlarıma, bu virüsü son derece ciddi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu virüs, son derece bulaşıcı ve tehlikeli. Türk meslektaşlarım; doktorlar, hemşireler, buna karşı çok iyi hazırlanmalılar çünkü çok sayıda vakayla karşı karşıya kalabilirler.