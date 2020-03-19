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Koronavirüsüyle mücadelede devreye sokulacak tedbirler

Koronavirüsüyle mücadelede devreye sokulacak tedbirler
Giriş Tarihi: 19.3.2020

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelendi.

2- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3- Otel kiralamalarında irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payının Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi.

4- İç havayolu taşımacılığında KDV oranı 3 ay boyunca yüzde 1'e indiriliyor.

5- Nakit akışı bozulan firmaların bankalara kredi ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek.

6- İhracatta kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

7- Talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay faizsiz olarak ertelenecek.

8- Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak. Kredilerde öncelik, likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek.

9- Vatandaşlara uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecek.

11- Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülecek.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

13- Asgari ücret desteği devam edecek.

14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

15- Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için süreçler kolaylaştırılacak. Faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenin de maliyeti azaltılacak.

16- En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri de, doğrudan hesaplarına yatırılacak.

18- İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı.

20- Hem üretimde, hem de perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

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