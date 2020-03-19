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MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu

MSB: İdlib'de 2 asker şehit oldu

19.03.2020, 22:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020,23:07

Son dakika haberine göre, , 'nde bazı radikal gruplar tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.

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