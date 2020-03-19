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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüsten 4. can kaybı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüsten 4. can kaybı

19.03.2020, 23:56 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,00:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. açıklamasında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168’i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.'' ifadelerini kullandı.

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