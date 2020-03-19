  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

19.03.2020, 19:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020,19:12

Son dakika... Başkan , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, ''Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA