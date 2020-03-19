Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Son dakika.. Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. Çin'de ise virüsten 3 bin 237 kişi öldü.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

İtalya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 828 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 236 bin 877'ye çıktı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 10 bin 755'e, ölü sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 ile bağlantılı teyit edilen vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Bugün elde edilen son güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bin 755, ölü sayısı 154 oldu.

Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi. Çin, İtalya, İran, İspanya ve Almanya'dan sonra ABD, dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen 6. ülke konumunda bulunuyor.