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Haberler Gündem Suriye sınırında sivil geçişler durduruldu

sınırında sivil geçişler durduruldu

Suriye sınırında sivil geçişler durduruldu
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Kilis'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, korona virüsü tedbir-leri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş-çıkışlara kapatıldı. Uygulanmaya baş-lanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler ile haber amaçlı giriş-çıkış yapan gazetecilerin geçişine de izin verilmeye-cek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları dün saat 00.00'dan itibaren yolcu giriş ve çıkışına kapatılacak.

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