Suriye sınırında sivil geçişler durduruldu

Kilis'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, korona virüsü tedbir-leri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş-çıkışlara kapatıldı. Uygulanmaya baş-lanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler ile haber amaçlı giriş-çıkış yapan gazetecilerin geçişine de izin verilmeye-cek. Ayrıca İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları dün saat 00.00'dan itibaren yolcu giriş ve çıkışına kapatılacak.