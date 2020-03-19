Tıbbi maskelere reçete şartı getirildi

Riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin kullandığı "N95, FFP2 ve FFP3" tıbbi maskeler sadece eczanelerden reçete karşılığında alınacak. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz maske teminine ilişkin 81 il valiliğine gönderdiği yazıda EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi için reçetelerin gerektiğinde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise kuruma gönderilmek üzere eczanede muhafaza edileceğini duyurdu