Türkiye sağlık çalışanları için alkış tuttu

Türkiye bu akşam saat 21.00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

Yeni tip coronavirüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapıldı.

"ALKIŞLAYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'de yaptığı paylaşımda, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.