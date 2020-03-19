Üniversiteler 23 Mart’ta uzaktan eğitime geçecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere verilen üç haftalık ara boyunca uzaktan eğitim uygulanacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" dedi. Saraç, bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzunun açılacağını kaydetti. Saraç, "Lisansüstü programlardaki yeterlik sınavları, tez izleme komiteleri, gerekli altyapının oluşturulmaları şartıyla dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacak" dedi.