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Uzmanlar uyardı: Tatilde değiliz

Uzmanlar uyardı: Tatilde değiliz
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Türkiye'de korona virüsü vakalarının ardından okullarda da eğitime ara verilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen uzman doktor Anar Sadıgov, "Vatandaşlarımızın yazlık bölgelerine gitmeleri, hastalığın ülkenin her yerine yayılmasına sebep olabilir. Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı" dedi.

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