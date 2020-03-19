‘Zorda kalmayan hastaneye gitmesin!’

Türkiye’nin salgınla mücadelede en kritik dönemeçte olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşlara seslendi: “Zorunlu haller dışında evden çıkmayın ve hastanelere gitmeyin.”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin korona virüsü ile mücadelede en kritik dönemde olduğunu, zorunlu haller dışından evden çıkılmaması ya da hastanelere gidilmemesi gerektiğini söyledi.

"ZİNCİRİ KIRMAMIZ GEREK"

Korona virüsü kapıp iyileşen kişide bu virüse karşı bir bağışıklık oluştuğunu belirten Özlü, "İyileşen olgularda tekrar nüks olabilir ama bu nüks çok sık değil ve genel itibari ile iyileştikten sonra da bir bağışıklık oluşuyor. 'Bir sonraki korona virüsüne karşı bu bağışıklık korur mu?' derseniz. Onu bilemem, çünkü bu korona virüsü çok hızlı mutasyon geçirir" dedi. Profesör Doktor Tevfik Özlü, virüsün havadan bulaştığına dair kanıt olmadığını, öksürme veya hapşırma yoluyla yani büyük damlacıklarla yayıldığını, bu nedenle zorunlu haller dışında evden çıkılmaması ya da hastaneye gidilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede en kritik dönemde olduğunu da aktaran Özlü, "Salgının ikinci dönemindeyiz ve bence bu en kritik dönem. Türkiye bu dönemi iyi atlatabilirse, çok travma yaşamadan ve çok bedel ödemeden bu süreci yönetebiliriz. Şu anda bulaş zincirinin kırılması gerekiyor vakalarımız var ama bunların hepsi ithal vaka. Şuanda yerli lokal bulaşmayla gelen vaka yok. Halen olayın kontrol altına olduğunu gösteriyor. Böyle yavaş seyirli olursa eğer çok hasarlı olmayabilir" ifadelerini kullandı.





Herkese olan bize de olabilir

Hiç kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. Kimse güvende değil. Çünkü bir tehdit var ve herkese olan bize de olabilir. Ama bu tehditle başa çıkabilmek için gerekli silahlara sahibiz. Onun için paniğe de gerek yok çaresiz değiliz.

Sokaktan eve girdiğimizde ilk yapmamız gereken şey banyoya koşmak. Eve gelir gelmez herhangi bir yere oturmadan banyoya girmek; elleri yıkamak, temizlenmek gerekirse banyo yapmak çok önemli.

Aşı tedavi edici değil. Aşı insanın hasta olmaması, yani hastalığa karşı direnç göstermesi için en az 15 gün önce yapılmalı. Şu an aşı gündemimizde değil. Ama farklı ilaçlar üzerinde deneme, araştırma protokolleri yapılıyor.

İlaç konusunda çok olumsuz olmamak lazım. Çünkü şu anda dünyada hastaneye yatırılarak tedavi edilen, tedavi sonrası iyileşip taburcu edilen 80 binin üzerinde hasta var. Dolayısıyla bu tedavilerin işe yaradığını, hastalığı yenebildiğini gördük. Çin bu süreçte gerçekten çok aktif ve başarılı oldu. Bizler için de bu umut kaynağı tabii ki.

Korona virüsü belirtileri normalde 5-6 gün içerisinde ya da en geç 14 günde ortaya çıkar.

Yurt dışında korona virüsü taşıyan bir evcil hayvanın ölümü ile ilgili durum çok net değil. Hayvanlarda korona virüsü olabiliyorlar, taşıyıcı olabiliyorlar. Onlar hastalanmıyor ama bugüne kadar evcil hayvanlardan bulaştığı da hiç rapor edilmedi. O bakımdan evcil hayvanlarla ilgili kanıtlanmış bir risk yok.

METİN BURMALI