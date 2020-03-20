Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Her türlü tedbir alınıyor, ilave haklar verdi. Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Mahkumlara hakkında konuşan Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır." dedi.



"CEZAEVLERİNDE POZİTİF RASTLANAN HİÇBİR VAKA YOKTUR"



Gül, "Cezaevlerinde yeni tip koronavirüs var mı?" sorusuna "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok." açıklamasında bulundu..

İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Bakan Gül, infaz düzenlemesi için ise "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu" şeklinde konuştu.



İKİNCİ YARGI PAKETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Ayrıca Gül, ikinci yargı paketi hakkında, Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır. Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu... Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek." ifadelerini kullandı.



HAKİM EŞİNE KONULAN CORONA VİRÜS TEŞHİSİ

Gül, "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşi pozitif çıkmıştı. Test sonucu çıkmadı henüz hakim arkadaşımızın. Tedbirler alındı. Yakından takip ediyoruz" dedi.