Bilim Kurulu’ndan restoranlara uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu, restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerini belirledi. Buna göre restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.