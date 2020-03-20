Koronavirüs Bilim Kurulu, restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerini belirledi. Buna göre restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.
Bilim Kurulu’ndan restoranlara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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