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Haberler Gündem Cezaevlerinde telefon hakkı arttı

Cezaevlerinde telefon hakkı arttı

Cezaevlerinde telefon hakkı arttı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarındaki açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinin ardından, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı ikiye çıkarıldı.

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