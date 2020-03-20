Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip korona virüsü (Covid-19) tespit edilmediği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede önceki gün görülen 34 yeni Covid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı
Çin’de ilk kez vaka görülmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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