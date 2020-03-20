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Haberler Gündem Genelge yayınlandı! Belediyeler su kesintisi uygulamayacak!

Genelge yayınlandı! Belediyeler uygulamayacak!

Genelge yayınlandı! Belediyeler su kesintisi uygulamayacak!

20.03.2020, 15:53

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik uygulamayacak.

Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

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