Havada Covid-19’a karşı ‘2’ tekniği

Sağlık Bakanlığı yeni tip korona virüsün uçaklarla yayılma riskinin önüne geçmek için '2 ön, 2 arka, 2 yan, 2 hafta' taktiği uyguluyor. Buna göre Covid-19 tanısını konulan hastanın uçuş kaydı olup olmadığına bakılıyor. Kaydı varsa bu kişinin seyahat sırasında oturduğu koltuğun 2 ön, 2 arka ve arka koltuğundaki yolcular ile iletişime geçilerek bilgilendirme yapılıyor ve 2 hafta boyunca evde kendilerini izole etmeleri sağlanıyor.

DİĞER