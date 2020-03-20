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Havada Covid-19’a karşı ‘2’ tekniği

Havada Covid-19’a karşı ‘2’ tekniği
Giriş Tarihi: 20.3.2020
Sağlık Bakanlığı yeni tip korona virüsün uçaklarla yayılma riskinin önüne geçmek için '2 ön, 2 arka, 2 yan, 2 hafta' taktiği uyguluyor. Buna göre Covid-19 tanısını konulan hastanın uçuş kaydı olup olmadığına bakılıyor. Kaydı varsa bu kişinin seyahat sırasında oturduğu koltuğun 2 ön, 2 arka ve arka koltuğundaki yolcular ile iletişime geçilerek bilgilendirme yapılıyor ve 2 hafta boyunca evde kendilerini izole etmeleri sağlanıyor.
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