İki kişiyi silahla vurup intihar etti

İstanbul Ümraniye'de silahlı bir kişi bir kadını silahla vurduktan sonra intihar etti. Seken mermilerden biri de yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Olay dün sabah Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak'ta meydana geldi. Serdar T. silahla sokakta yürüyen Sevgi F'ye ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan Eray E. seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.