Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İletişim Balkanı Altun, "Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz. Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazılar:" paylaşımında bulundu.
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Cepheyi genişletiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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