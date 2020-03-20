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İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Cepheyi genişletiyoruz

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs paylaşımı: Cepheyi genişletiyoruz

20.03.2020, 18:21

Başkanı , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İletişim Balkanı Altun, "Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz. Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazılar:" paylaşımında bulundu.

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