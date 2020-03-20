  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'koronavirüs' dolandırıcılığı uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara '' dolandırıcılığı uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'koronavirüs' dolandırıcılığı uyarısı

20.03.2020, 17:01

, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada faaliyetlerine dikkat çekerek uyarı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyada 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı uyarı yapıldı. Sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerin arttığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Güvenilir tüm işlemlerin resmî hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır.

Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir.

-Yalnızca resmî hesaplara güvenin.

-Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın.

-Resmî sayfa uzantısının "gov.tr" ile biteceğini unutmayın.

-Güvenli site için adres çubuğunda https:// ibaresini mutlaka arayın.

-Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres
www.turkiye.gov.tr

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'koronavirüs' dolandırıcılığı uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA