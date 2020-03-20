İletişim Başkanlığı'ndan vatandaşlara 'koronavirüs' dolandırıcılığı uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medyada dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekerek uyarı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sosyal medyada 'koronavirüs' dolandırıcılarına karşı uyarı yapıldı. Sosyal medyada vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerin arttığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Güvenilir tüm işlemlerin resmî hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır.

Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir.

-Yalnızca resmî hesaplara güvenin.

-Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın.

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