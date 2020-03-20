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Haberler Gündem İtalya'da dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar sokak ortasında ölüyor

'da dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar sokak ortasında ölüyor

İtalya'da dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar sokak ortasında ölüyor

20.03.2020, 19:26

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.

İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA ÖLÜYOR

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR

İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.

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