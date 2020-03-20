Kahramanmaraş’ta 3 DEAŞ’lı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı. Zanlılardan Y.B, M.D. ve F.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı, S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.