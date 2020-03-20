  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kahramanmaraş’ta 3 DEAŞ’lı tutuklandı

’ta 3 ’lı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 3 DEAŞ’lı tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler S.H, Y.B, M.D. ve F.D. gözaltına alındı. Zanlılardan Y.B, M.D. ve F.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutukladı, S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahramanmaraş’ta 3 DEAŞ’lı tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA