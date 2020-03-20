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Haberler Gündem ‘Karamsar senaryo yazan ters köşe oldu’

‘Karamsar senaryo yazan ters köşe oldu’

‘Karamsar senaryo yazan ters köşe oldu’
Giriş Tarihi: 20.3.2020

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı korona virüse karşı ekonomiyi güçlendirecek adımların son derece önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi toplamda 100 milyar TL'lik bir kaynağın devreye alındığını göstermektedir. Covid-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

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