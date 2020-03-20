Korona kit ile hedef günde 10-15 bin tarama

Türkiye korona virüse karşı mücadelede hastalığın teşhis edildiği test kitleri konusunda atağa geçti. Meclis’te vekillere virüsle ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, 15 dakikada kişinin virüs taşıyıp taşımadığını belirleyen hızlı tanı kitlerinin 81 ile gönderileceğini açıkladı. Koca, “Bu kitle günlük en az 10-15 bin kişiyi taramayı planlıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına yönelik TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgilendirme yaptı. Siyasi parti gruplarına yeni tip koronavirüsle ilgili 'milli irade' vurgusu yapan Koca, bütün şehirlerde bugün sabahtan itibaren hızlı tanı kitinin devreye gireceğini bildirdi. Koca, günlük 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istediklerini söyledi. Virüsle mücadeleyi özveriyle yürüten sağlık çalışanları için alkış isteyen ve 'ama sadece alkış değil' diyerek önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarının sosyal haklarına ilişkin düzenleme sinyali veren Koca, virüsle ilgili durumu harita ve grafiklerle şöyle anlattı:

MİLLİ İRADE VURGUSU

Milli iradenin tam bir kesinlikle kendini ortaya koyması gereken günlerdeyiz. Bu günler anlayış farklılıklarının tehdit karşısında kesinlikle çok geri plana çekildiği günlerdir. Bütün enerji bu tehdidin kendisine yönelmelidir. Virüsün bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir. DSÖ'nün Çin'e ait Covid- 19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir. Covid-19 vaka tanımına uyan hastalarda, solunum yolu numuneleri 16 ilde referans laboratuvarlarında değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zamanda 25 ilde 36'ya çıkacak. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışma başladı.

SEBEBİ İRAN VE İTALYA

Ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konmuştur. İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki 1-2 gün içinde, bugün itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık. Bulaşıcılığını tetkik etmek üzere, yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde bu taramalar çok yoğunlaşacak. Hedef de günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.



4 MİLYON 603 BİN YOLCU KONTROLDEN GEÇTİ

Tüm uluslararası uçuşları risk görerek hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcunun kontrolden geçtiğini söyleyen Koca, "Deniz giriş noktalarında bu sayı 15 bin 200. Kara hudut kapılarında 189 bin yolcudan 1 bin 103'ü sahra hastanelerinde gözetim altına alınmış, 189 kişi hastaneye sevk edilmiştir. DSÖ'nün ısrarla dikkat çektiği husus bir sağlık sistemi ve güçlü liderlik. Uydurma haberler, sosyal medyada bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bununla mücadelede bize lütfen yardımcı olun" diye konuştu.



YOĞUN BAKIMDA ŞANSLIYIZ

Hastalığın salgın halini alması durumunda kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitesi olduğunu kaydeden Koca, "Yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altında, 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız. Hastanelerimizde 99 bin 797 odamız tek kişilik. İzolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik" diye konuştu.



BİR SAATTE 100 BİNLERE ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı saran Kovid-19 mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Websitesi'ni yayına aldı. Daha önce 184 hattından yapılan uygulama şimdi de koronaonlem.saglik.gov.tr üzerinden hizmete sunuldu. Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, vatandaşa son 14 gün içerisinde yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığına ilişkin sorular soruyor. Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştı.