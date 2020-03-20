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bu odalarda tedavi ediliyor

Koronavirüs bu odalarda tedavi ediliyor

20.03.2020, 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,09:31

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 'ye de sıçrayan salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs tedavisi gören hastaların tutulduğu ‘izolasyon odaları’nın fotoğrafları ortaya çıktı.

Koronavirüs mücadelesinde ön cephede 'referans hastane' olarak adlandırılan hastaneler var.

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin dört bir tarafında özel olarak donatılan bu hastanelerin en önemli bölümü ise izolasyon odaları...



Bu odalarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalar kalıyor. Hürriyet'in ulaştığı fotoğraflardaki odaların en temel özelliği 'negatif basınçlı' olması.

'Negatif basınçlı' izolasyon odalarına kurulan sistemle, odanın havasının hastane içinde resirküle (tekrar dolaşması) olması engellenerek, hava hastane dışına veriliyor. Odalara sadece görevli tıbbi personel girebiliyor.

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