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Haberler Gündem Ölü sayısı 9 bine yaklaştı

sayısı 9 bine yaklaştı

Ölü sayısı 9 bine yaklaştı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Dünya genelinde yeni tip korona virüsü vaka sayısı 220 bin 313 oldu. Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.

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