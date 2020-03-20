Dünya genelinde yeni tip korona virüsü vaka sayısı 220 bin 313 oldu. Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.
Dünya genelinde yeni tip korona virüsü vaka sayısı 220 bin 313 oldu. Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.
Ölü sayısı 9 bine yaklaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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