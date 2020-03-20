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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi
Giriş Tarihi: 20.3.2020

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi. İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti. Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, hayatını kaybeden diğer kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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