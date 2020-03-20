Son dakika: Türkiye fedakar sağlık çalışanlarına alkış tuttu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren Türkiye dün olduğu gibi bugün de saat 21.00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkışladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. "GECE GÜNDÜZ MESAİ..." Bakan Koca, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Saat 21.00 alkışında buluşalım Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." dedi.