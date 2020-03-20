  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Türkiye fedakar sağlık çalışanlarına alkış tuttu

dakika: fedakar sağlık çalışanlarına alkış tuttu

Son dakika: Türkiye fedakar sağlık çalışanlarına alkış tuttu

20.03.2020, 21:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,21:26

dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına cevap veren dün olduğu gibi bugün de saat 21.00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkışladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

"GECE GÜNDÜZ MESAİ..."

Bakan Koca, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Saat 21.00 alkışında buluşalım Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Türkiye fedakar sağlık çalışanlarına alkış tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA