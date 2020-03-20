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Haberler Gündem Terör şehidi müdür toprağa verildi

Terör şehidi müdür toprağa verildi

Terör şehidi müdür toprağa verildi
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Ağrı Doğubayazıt'ta PKK'lı teröristlerce zırhlı servis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan (55), memleketi Elazığ'ın Maden ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Mart'ta yaşanan saldırıda 2 personel şehit olmuş, 16 personel de yaralanmıştı.

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