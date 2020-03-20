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Tüm askeri birlikler dezenfekte ediliyor

Tüm askeri birlikler dezenfekte ediliyor
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin salgından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.

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