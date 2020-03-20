Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin salgından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.
Tüm askeri birlikler dezenfekte ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.